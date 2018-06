Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Tunesië

Verwacht wordt dat bondscoach Roberto Martinez geen wijzigingen doorvoert in de ploeg van de Rode Duivels voor hun tweede wedstrijd op het WK tegen Tunesië zaterdagmiddag. Dedryck Boyata blijft centraal in de verdediging depanneren voor de geblesseerde Vincent Kompany, verder zijn het de gekende namen in het vaste 3-4-3-systeem.