Ziekenhuizen beloond als patiënt tevreden is

Een deel van de werkingsmiddelen van ziekenhuizen is vanaf 1 juli afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde zorg én van de te­vredenheid van patiënten. “Eindelijk wordt kwaliteit financieel beloond door de overheid”, zegt het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuizen belonen die ­patiënten beter verzorgen: het lijkt maar logisch. Maar in de praktijk gebeurt in België vaak het omgekeerde, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. Als een nieuwe heup bijvoorbeeld verkeerd wordt gestoken en er snel een nieuwe opname nodig is, dan levert dat het ziekenhuis twee keer centen op. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een scan die eigenlijk niet nodig is. “Het lijkt zo soms alsof slechte zorg geen probleem is”, zegt Weeghmans. “Maar voor de patiënt is dat natuurlijk wel zo.”

Om alle algemene zieken­huizen in ons land aan te moedigen meer in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, gaat op 1 juli een nieuw systeem in. De aanpassing maakt deel uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Voorlopig wordt maar een erg kleine fractie van het totale budget afhankelijk van de kwaliteit: zo’n 6 miljoen euro of minder dan één procent. Te weinig voor een echte aard­verschuiving. “Maar het is een eerste stap”, zegt Marc Geboers van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. “De ziekenhuisdirecties zijn bovendien erg gemotiveerd om goed te scoren. Voor de centen maar ook om met de resultaten te kunnen uitpakken.”

Grote verschillen

Alle ziekenhuizen krijgen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correct gebruik van antibiotica tijdens operaties. “Als de juiste soort op het juiste moment wordt toegediend, zijn er nadien minder infecties”, zegt Geboers. De bedoeling is om de komende jaren stap voor stap de lijst met criteria (en het bijbehorende budget) uit te breiden.

Onder meer de ziekenfondsen hameren al jaren op de gevaren van grote verschillen in kwaliteit. Zo hangt het af van het ziekenhuis waarin je terechtkomt, hoe lang een nieuwe heup meegaat. Maar ook hoeveel kans je hebt om te overlijden na een operatie tegen longkanker. Voor patiënten is het ook niet eenvoudig om te weten te komen hoe hun ziekenhuis het doet. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarom dat de scores van alle klinieken openbaar worden gemaakt.

De overheid is ook van plan om, mogelijk al vanaf 2020, rekening te houden met het aantal overlijdens in een ziekenhuis. “Per ziekte kan je gaan kijken hoeveel van de patiënten in een bepaald ziekenhuis sterven, en of dat meer of minder is dan verwacht”, zegt Geboers. “Als een kliniek daar slecht scoort, dan is ze verplicht om zichzelf heel grondig in vraag te stellen.”