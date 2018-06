Haar foto schudde de wereld wakker: zo gaat het nu met het huilende meisje aan de Amerikaanse grens

Pas toen hij de iconische foto van Yanela zag verschijnen in de media, wist Denis Varela dat zijn bijna tweejarige dochter met haar moeder mee was naar de VS, op zoek naar een beter leven. Een zoektocht die stopte aan de Mexicaans-Amerikaanse grens, waar ze sindsdien opgesloten zitten tot hun asielaanvraag behandeld is. “Ik wist niet dat ze haar had meegenomen”, zegt de vader. Opmerkelijk is dat zijn dochter niet gescheiden werd van haar moeder aan de grens, maar toch het symbool werd van het migratiebeleid van Donald Trump.

Foto: Time

De woede tegenover Donald Trump en zijn migrantenbeleid bereikte twee weken geleden het kookpunt door de foto van een tweejarig meisje uit Honduras. Fotograaf John Moore zag Yanela met haar moeder staan aan de grens tussen Mexico en de VS, huilend in haar roze regenjasje, en legde het beeld vast. Vele tientallen kranten, magazines en nieuwssites publiceerden de foto, en Time gebruikte hem nu ook voor de iconische cover van de nieuwe editie van het magazine.

Grens oversteken

Het meisje en haar moeder (32) kwamen vanuit Mexico, waar ze de Rio Grande waren overgestoken richting Texas. Samen met enkele lotgenoten werden ze tegengehouden door de Amerikaanse grenspolitie. “De agenten vroegen de moeder, Sandra Sanchez, om haar dochter even neer te zetten zodat ze haar konden fouilleren”, zegt Carlos Ruiz, agent bij de grenspolitie, aan CBS News. "Dat duurde twee minuten, waarna ze het kind weer kon oppakken.” Tijdens die twee minuten begon Yanela te huilen, maar ze stopte zodra haar mama haar weer vastnam.

Foto: AFP

“Ik vroeg de moeder of het goed ging met haar en haar kind”, aldus Ruiz. “Ja, zei ze, maar ze is moe en heeft dorst. Het is 11 uur ’s avonds.”

Niet gescheiden van moeder

Wat Ruiz opmerkelijk vindt, is dat het kind niet gescheiden werd van haar moeder aan de grens. “Het kind is het symbool geworden van het beleid waar het zelf geen last van heeft gehad”, zei hij.

Dat bevestigt Denis Javier Varela Hernandez, de vader van het meisje, die zijn verhaal onder meer aan The Washington Post en Reuters deed. “Ik zag de foto op het nieuws in Honduras”, zegt hij. “En ik vreesde ook dat ze gescheiden was van haar moeder. Mijn hart brak door die foto.”

“Op 3 juni zijn ze vanuit Puerto Cortes, ten noorden van de Hondurese hoofdstad Tegucipalga, vertrokken naar de VS”, zegt Varela, die nog drie kinderen heeft met Sanchez. “Mijn vrouw zei me dat ze een beter leven wilde beginnen in de VS met haar kinderen, weg van de gevaren in haar thuisland. Maar ze zei me niet dat ze Yanela zou meenemen. Ik vreesde dan ook enorm voor haar veiligheid.”

Asiel zoeken

Foto: AFP

Contact opnemen met hen was onmogelijk, zegt Varela. “Maar toen ik de foto zag, wist ik meteen dat zij het was. Ik hoorde van kinderen die gescheiden werden van hun ouders en voelde me hulpeloos en gestresseerd. Deze week heb ik gelukkig telefoon gekregen van Buitenlandse Zaken. Ze vertelden me dat mijn vrouw en dochter samen opgesloten zitten in McAllen, wachtend op de behandeling van hun asielaanvraag. Maar ik weet niet hoe het daar is of wat er met hen zal gebeuren.” Nelly Jerez, de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken, bevestigt dat de twee er vastgehouden worden.

De vader zegt fier te zijn dat zijn dochter het symbool is geworden van de immigratieproblematiek. “Ik denk dat ze Trump in zijn hart geraakt heeft”, zegt hij. “En ik hoop echt dat ze met haar moeder asiel zal krijgen in de VS. Op een dag hoop ik er ook naartoe te kunnen.”

“Eerlijke foto”

De maker van de foto is John Moore, een bekende persfotograaf die al vele jaren vluchtelingen fotografeert aan de grens tussen de VS en Mexico. “Ze vertelden me dat ze van Honduras kwamen”, zei hij eerder deze maand. “Toen ik de foto nam, wist ik dat die belangrijk zou zijn. Maar ik wist niet dat het mensen zo hard zou raken. Het is eerlijke foto met een krachtige boodschap.”

“Foto misbruikt”

Vanuit het Witte Huis werd furieus gereageerd op de cover van Time. “Het is een schande dat de democraten en de media deze foto misbruiken voor hun eigen agenda”, zei woordvoerster Sarah Huckabee Sanders vrijdag. “Ze werd helemaal niet gescheiden van haar moeder. De enige scheiding die hier gebeurd is, is die van de waarheid.”