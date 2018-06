Franse studente jogt per ongeluk Amerikaanse grens over en zit twee weken vast

Het moest een gezellig avondloopje worden langs het strand, maar voor de 19-jarige Cedella Roman is het een nachtmerrie van twee weken geworden. Zonder het te beseffen jogde ze de Amerikaanse grens over. En geraak dan maar eens terug.

De Franse studente Cedella Roman bezocht haar moeder en studeerde Engels in Canada, toen ze in mei een gezinsuitstapje naar White Rock ondernam. Net voor zonsondergang besliste de 19-jarige te gaan joggen langs het strand, om te genieten van de prachtige ondergaande zon.

Ze nam een foto op een landwegje en vervolgde haar parcours toen ze plots tegengehouden werd door twee agenten van de Amerikaanse grenspolitie. “Ze hielden me tegen en één van hen zei me dat ik de grens illegaal was overgestoken”, zegt Roman bij Radio-Canada. “Ik zei hem dat ik het niet bewust gedaan had en dat ik niet begreep wat er gebeurde. Ik had geen markering of signalisatie gezien.”

“Ik dacht dat ik de grens inderdaad wel per toeval overgestoken zou hebben en dat ik ervan af zou komen met een boete”, aldus Roman. “Of dat ze me gewoon zouden terugsturen met een waarschuwing.”

Aangeklaagd

Zo liep het helemaal niet. Roman had immers geen identiteitspapieren of reisvergunning bij zich op dat moment. Omdat op camerabeelden duidelijk te zien was hoe ze over de grens jogde, werd ze opgepakt en aangeklaagd voor het illegaal betreden van Blaine, Washington.

“Ze stopten me in een gepantserd voertuig en brachten me naar een detentiecentrum”, aldus Roman. Dat centrum was meer dan 200 kilometer weg van waar ze opgepakt werd. “Ik moest al mijn bezittingen en juwelen uitdoen. Ze fouilleerden me overal. Toen begon ik te begrijpen dat het ernstig werd. Ik begon een beetje te huilen.”

Ze mocht haar moeder Christiane Ferne bellen, die in paniek naar het centrum kwam met haar paspoort en vergunningen. Maar dat was niet voldoende. De documenten moesten eerst bestudeerd worden door de immigratiediensten, en die deden daar uiteindelijk twee weken over.

Twee lange weken waarin Roman vastzat. “Zo oneerlijk. Er staat niets aangegeven aan de grens. Het is als een val, waar eender wie in kan trappen.”