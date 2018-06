Zo zorgt Rusland ervoor dat voetbalspelers geen last meer hebben van muggen Video: Reuters

Het duel tussen Tunesië en Engeland in het stadion van Wolgograd werd afgelopen maandag vooral gedomineerd door muggen. Hoewel de spelers zich zorgvuldig hadden ingesmeerd om geen last te hebben van de insecten, moesten ze toch veel energie verspillen om steekvliegjes weg te jagen. Rusland zet nu de grote middelen in om de insectenplaag te bestrijden, en besproeien straten, bomen en struiken met vanille-extract.

Wolgograd heeft in het verleden al dikwijls last gehad van een plaag van de steekvliegjes, omdat het gebied rond de Russische stad bekendstaat voor de vele moerassen en grote rivieren. Tijdens de zomer is dat echter de perfecte broedplaats voor de irritante insecten, die zowel fans als spelers belagen.

Rusland sproeit niet alleen vanille-extract om de muggen te bestrijden, er worden ook doekjes uitgedeeld zodat de insecten weg blijven. Zo kunnen de voetballers en de enthousiaste fans zich concentreren op het spel.

De Rode Duivels moeten zich voorlopig geen zorgen maken. De Belgen spelen vanavond in het stadion van Moskou tegen Tunesië en moeten voor hun wedstrijd tegen Engeland naar Kaliningrad reizen.