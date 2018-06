De reisagent komt naar je toe

Reiskantoren kreunen onder de concurrentie van online boekingen. Toch ontstond er de voorbije jaren een nieuw distributiemodel én nieuwe job: de mobiele reisagent. “Die belichaamt enkele veranderingen in de HR-sector: thuis- of afstandswerk, flexibele werktijden, onafhankelijkheid en outsourcing”, zo klinkt het.

De mobiele reisagent is, naast online en het reiskantoor, de derde weg. Je kan er mee mailen, telefoneren of een afspraak maken in diens (thuis)kantoor. Of hij of zij komt gewoon bij je thuis. In een land als Nederland is het concept al flink ingeburgerd. Ze hebben er (uiteraard) zelfs een term voor: de zra’s of zelfstandige reisadviseurs. “In Nederland zijn er vandaag al een duizendtal zelfstandige reisadviseurs aan de slag”, vertelt Mickey Creyf van Travel Experts, een Belgisch netwerk van zelfstandige reisagenten en onderdeel van BTS Travel.

Zelf bestaat Travel Experts al een tiental jaar. “Wij hebben vandaag 87 zelfstandige reisadviseurs die voor ons werken. De overgrote meerderheid daarvan komt zelf ook uit de reisindustrie”, aldus Creyf. Een aantal van die Travel Experts reisadviseurs werken in bijberoep. “Al hebben we ze liefst fulltime. In elk geval moeten ze beschikbaar en flexibel zijn.”

Drie distributiemodellen

Intussen werken traditionele reisaanbieders ook al met mobiele reisadviseurs. “Vandaag beschikken wij als organisatie over een zestal zelfstandige reisadviseurs. Binnenkort zijn dit er acht. Het groeit organisch”, weet Frank Bosteels, product & pricing manager bij Connections, naar eigen zeggen de grootste verkoper van vliegtuigtickets voor de consumentenmarkt.

Volgens Bosteels is de mobiele reisagent een onderdeel in de zogenaamde omnichannel-benadering, samen met het reiskantoor, het call center en de online kanalen. “Klanten willen vandaag op hun wenken bediend worden, wanneer zij het wensen, zonder dat ze zich moeten verplaatsen. En ze verwachten ook een persoonlijke behandeling.”

Carrefour Express

Ook Connections ziet als traditionele speler dus brood in het model. “De mobiele reisagent is een beetje de Carrefour Express van de reisindustrie”, stelt Frank Bosteels. “Als je vrouw op zondagochtend aan de ontbijttafel het onderwerp van de volgende vakantie aansnijdt, stuur je een mail naar je mobiele reisagent en enkele uurtjes later ligt de hele reis vast”, vertelt hij. Het concept belichaamt, volgens hem, veel veranderingen die vandaag in de HR sector op til staan. “Thuis- of afstandswerk, flexibele werktijden, onafhankelijkheid en outsourcing”, somt hij op.

En ja, de reisagent komt ook aan huis. Bosteels: “In Frankrijk draagt het de naam ‘agents de voyage à domicile’ en in Nederland spreekt men over Reisadvies aan Huis. Ook al blijken klanten er niet speciaal op uit om de reisadviseur naar huis te lokken, het is veeleer een vraag naar flexibiliteit”, aldus Bosteels, die zich afzet tegenover wat hij zelf omschrijft als het Tupperwaremodel met reisadviseurs in bijkomende activiteit of als hobby. “De expertise is zeer belangrijk. Zelf mikken wij op oudgedienden, medewerkers met een redelijke staat van dienst.”

Is zo’n job als zelfstandige overigens wel interessant? “Als mobiele reisadviseur kan je een veelvoud verdienen van het loon van een reisagent in loondienst. Zoals elke zelfstandige beperkt hij zijn werkduur niet tot de officiële werkuren”, stelt Bosteels. “Onze best draaiende mobiele reisagent heeft geen auto, is voortdurend op reis en beantwoordt alle aanvragen binnen het uur.”

