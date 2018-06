Zo sterk is Tunesië: dramatische WK-balans en te kloppen in de lucht

Hoe sterk is Tunesië? Wij keken de afgelopen dagen met een verrekijker naar de “Adelaars van Carthago” en wikken hun kansen tegen de Rode Duivels.

Dertiende keer, goeie keer?

Tunesië heeft een dramatische WK-balans. De eerste keer, op het WK 1978, was het meteen prijs. Tunesië klopte Mexico met 3-1 en schreef geschiedenis als het eerste Afrikaanse land dat een wedstrijd won op een Wereldbeker. Maar nadien wonnen de Adelaars van Carthago twaalf keer niet meer. Ze sneuvelden zonder zege in de WK’s van 1998, 2002 en 2006. En ook hun openingswedstrijd tegen Engeland ging verloren. De Noord-Afrikanen hebben de langste reeks WK-wedstrijden zonder zege van alle WK-deelnemers. Als de dertiende poging tegen België op niets uitdraait, is er misschien een kans in de veertiende wedstrijd tegen Panama.

Gewaardeerde defensie…

Tunesië had de beste defensie van alle Afrikaanse landen in de WK-kwalificatie. De “Adelaars van Carthago” slikten slechts vier goals in zes matchen en leden geen enkele nederlaag. In de voorbereiding oefende Tunesië tegen sterke landen en kwam het twee keer uit een achterstand terug (2-2 tegen Portugal en 2-2 tegen Turkije). Alleen Spanje kon de Adelaars de baas, met een nipte 1-0 zege vlak voor het toernooi.

Tegen Engeland stond hun defensie bijzonder laag. Coach Nabil Maaloul kiest voor vier man achteraan met een van de twee controlerende middenvelders, Ferjani Sassi of Ellyes Skhiri, die elkaar afwisselen als vijfde verdediger. Op die manier probeerden ze vorige maandag lopende aanvallers als Raheem Sterling en Jesse Lingard op te vangen. Vandaag doen ze hetzelfde met Eden Hazard of Dries Mertens.

Fakhreddine Ben Youssef, de Tunesische Kevin De Bruyne. Foto: Photo News

…maar niet op corners

De Tunesische verdediging houdt het centraal goed gesloten, maar is kwetsbaar op voorzetten en corners. Tegen Portugal incasseerde en Engeland incasseerden ze op die manier een goal. Marseille-verdediger Aymen Abdennour was jarenlang de steunpilaar in de verdediging, maar kende een dramatisch seizoen en ontbreekt in de WK-selectie. Van de huidige verdedigers is Syan Ben Youssef (1m89) de enige met wat lengte. Aanvaller en naamgenoot Fakhreddine Ben Youssef (de Tunesische Kevin De Bruyne) is de enige andere speler die groter is dan 1m87. Al was dat de man die Harry Kane liet scoren in de wedstrijd tegen Engeland.

Geen echte spits

Youssef Msakni was de topschutter van de kwalificaties maar ontbreekt door blessure. Tunesië speelt zonder echte spits. De kale aanvallende middenvelder Wahbi Khazri (Rennes) opereert centraal als valse 9 en probeert ruimte te creëren voor balvaardige aanvallers als Naïm Sliti (Dijon) en Anice Badri (ex-Moeskroen). Sliti en Badri beschikken over scorend vermogend en de leepheid om misverstanden in de Belgische defensie af te straffen.

Voetbal en anti-voetbal

Tunesië kan op balbezit spelen en is in staat tot een redelijk tempo te spelen. Aanvallen tegen België zal nodig zijn als het niet voor de vijfde keer op rij wil sneuvelen in de groepsfase van een WK. Maar als ze op voorsprong komen zijn ze ook een meester in tijdrekken en anti-voetbal. Zo liet de Tunesische doelman zich twee keer verzorgen voor een geveinsde blessure in de voorbereiding. Het was ramadan en hij wilde zijn ploegmaats de kans geven een snack te knabbelen toen de zon was ondergegaan. In de eerste groepswedstrijd tegen Engeland blesseerde hij zich wél serieus. Zijn WK zit er al op.