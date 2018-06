Engagement : ‘Een verrijking van je werkomgeving’

Jongeren met een mentale beperking komen na het bijzonder onderwijs vaak terecht in een voorziening. Een dagactiviteit is er het hoogst haalbare doel. Dat kan beter, vinden ze bij de Gentse vzw Konekt, dat deze doelgroep zo vroeg en breed mogelijk wil inschakelen in de maatschappij. Ook via een job: het project LetsCo mikt voor hen op volwaardig werk in een regulier bedrijf. Geëngageerde werkgevers zijn welkom.

“Ook met Down, autisme of een andere mentale aandoening gaan we er nooit van uit dat iemand niet geschikt is voor een job”, zegt coördinator Koen Deweer. “Via praktijkgerichte opleidingen bereiden we jongeren voor op zinvol werk. Daarna volgt er een bedrijfsstage. Een jongen met autisme kwam zo terecht bij Torfs in Lokeren. In het magazijn bleek hij na een moeilijke start uiteindelijk beter te werken dan de gemiddelde uitzendkracht.”

“81 procent werkt voort of verlengt zijn stage. Mensen willen er gewoon bijhoren, iets betekenen voor een ander. Ze merken voor het eerst in hun leven dat ze ergens goed in zijn. Het onderwijs moet dus durven te focussen op de sterktes en de talenten en daarop inzetten. Daarnaast moet het arbeidsrecht flexibeler worden. Bedrijven willen die begeleide werkers wel betalen, maar een uitkering kun je niet combineren met een inkomen, ook geen beperkt. Het systeem van vandaag houdt daardoor mensen met een beperking klein.”

Durabrik

Eén bedrijf dat LetsCo een warm hart toedraagt, is bouwbedrijf Durabrik in Drongen. “Volwaardige tewerkstelling voor mensen met een fysieke of een mentale beperking is iets waar we allemaal achter staan”, zegt HR-director Bie De Backer.

“We hebben via LetsCo twee jonge mensen met een beperking aan boord. Aan de receptie is een 19-jarig meisje al aan haar tweede jaar toe bij ons. Ze werkt twee halve dagen per week in een verlengbaar stagecontract. Lichte administratieve taken als onthaalmedewerkster kan ze aan: infobrochures versturen, post sorteren … ze heeft wel begeleiding nodig. Een groot takenpakket volledig zelfstandig uitvoeren, lukt niet. Haar twee collega’s helpen haar met hart en ziel, zorgen dat ze met iemand kan gaan lunchen. Onze onthaalmedewerkster is niet meer leerplichtig. Ze vindt het fantastisch dat ze bij Durabrik aan de slag is. Vorig jaar was ons personeelsfeest echt een openbaring voor haar.”

