Waar is da feesje? Belgische fans dansen op paardenmolen en zorgen voor geweldige sfeer tijdens Fan Walk naar stadion

Een vijfhonderdtal Belgische voetbalfans hebben vanmorgen voor een fantastische sfeer gezorgd op weg naar het Spartak stadion. Tijdens de Fan Walk palmde het rode legioen een paardenmolen in op het Rode Plein en zongen ze uit volle borst in de straten van Moskou. Onze man ter plekke wandelde mee in het zog van de supporters en stuurde geweldige beelden door.