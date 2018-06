Kapers op de kust voor Van Crombrugge? “Serie A-club denkt aan doelman Eupen”

Sassuolo heeft zijn oog laten vallen op Hendrik Van Crombrugge. Volgens het doorgaans goed ingelichte Gianluca Di Marzio wil Sassuolo de doelman van Eupen halen om Andrea Consigli te vervangen, die op het punt staat naar Napoli te verkassen. Van Crombrugge stond ook nadrukkelijk in de belangstelling van Anderlecht.

Tot een transfer kwam het dus nog niet, maar de doelman wil wel graag een stap vooruit zetten. De 25-jarige Van Crombrugge, die vorig jaar Ajax afwees, genoot in het verleden ook interesse van Club Brugge. Nu lonkt er dus een stap naar het buitenland.

Daarnaast verdedigt Filip Djuricic komend seizoen de kleuren van Sassuolo. Dat heeft het team uit de Serie A bekendgemaakt. De 26-jarige Serviër, die een contract tot 2022 ondertekend heeft, komt over van reeksgenoot Sampdoria.

Djuricic speelde van 2009 tot en met 2013 bij sc Heerenveen en verruilde de club uit Friesland in 2013 voor Benfica. Via Mainz en Southampton kwam hij in 2016 bij Anderlecht terecht, maar de middenvelder kon in Brussel de verwachtingen niet echt inlossen. Nadien trok hij naar Sampdoria, met sinds januari dit jaar een uitleenbeurt aan Benevento, dat zakte uit de Serie A.