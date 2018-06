Verdachte van moord op Louise (23) dood aangetroffen in gevangeniscel

De man die verdacht wordt van de moord op een 23-jarige Franse studente in Luik, is zaterdagochtend dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Lantin. Hij is uit het leven gestapt. Dat meldt RTBF.

De alarmbellen gingen op 9 oktober 2017 af bij de klasgenoten van Louise Lavergne, een 23-jarige studente Dierengeneeskunde uit het Franse Le Mans, toen ze die dag niet in de les verscheen aan de universiteit van Luik. Niets voor Louise, vonden ze, want die had tot dan amper een les gemist.

Haar vriendje en zijn moeder deden die avond, rond 18.30 uur, de lugubere ontdekking op haar kot. Daar lag ze levenloos op de grond, gekleed in een jogging. Gewurgd en met een mes gestoken in de borst, zo bleek.

Recidivist

Haar 54-jarige bovenbuur Patrick V. werd door de politie meegenomen voor verhoor. Hij ontkende eerst nog, maar bekende toen hij geconfronteerd werd met een bebloede sok en een brief gericht aan de verdachte die in een vuilniszak gevonden werden. De bloedspatten in zijn woning namen alle twijfel weg.

De man was geen onbekende voor de justitie. Hij liep eerder al twee veroordelingen op voor verkrachting van minderjarigen en zat daarvoor negen jaar in de gevangenis. In 2015 kwam hij onder elektronisch toezicht vrij, waarop hij zijn pijlen richtte op Louise. Zo viel hij haar herhaaldelijk lastig, stopte hij briefjes onder de deur dat hij met haar wilde vrijen en ging hij zelfs eens naakt voor haar deur staan.

Uit het leven gestapt

In afwachting van zijn proces zat de man opgesloten in de gevangenis van Lantin. Daar is hij zaterdag dood aangetroffen in zijn cel. Naar alle waarschijnlijkheid is hij na de vrijlating van zijn medegevangene uit het leven gestapt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan bellen naar de Zelfmoordlijn via het nummer 1813 of surfen naar de website www.zelfmoord1813.be.