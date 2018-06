Waar kan je op groot scherm naar de Rode Duivels kijken en blijft het daar ook droog tijdens de match?

In Rusland spelen onze Rode Duivels vanmiddag bij dertig graden, en de kans op onweer is reëel. “Mogelijke flitsen die je tijdens de match ziet, zijn dus ofwel van Lukaku, ofwel van het onweer”, aldus een duidelijk enthousiaste Frank Deboosere. Bij ons is het weer iets stabieler.

Om 14 uur vanmiddag spelen de Rode Duivels tegen Tunesië, een match die in heel het land gevolgd kan worden op grote schermen. Enig probleem: zo’n groot scherm staat wel vaak in open lucht en van schuilen is er bij regen geen sprake.

Volgens weerman Frank Deboosere moeten we ons echter niet te veel zorgen maken: enkel in het oosten van ons land is er in de loop van de match kans op neerslag. Maar hij stelt alle Limburgers die westelijker willen vluchten om aan de regen te ontsnappen ook meteen gerust: “Als er al iets valt, dan zal het nog te weinig zijn om de dorst te lessen.”

En zijn voorspelling voor de match? “2-0 voor de Rode Duivels. Je bent een voorspeller of je bent het niet hé”, lacht Frank.