Zweden vliegt zonder ziek trio naar Sotsji voor partij tegen Duitsland

De Zweedse bondscoach Janne Andersson heeft slechts twintig spelers meegenomen naar Sotsji, waar zijn ploeg zaterdag de strijd aangaat met Duitsland. In de selectie van Zweden waart een griepvirus rond en drie spelers zijn inmiddels getroffen door buikgriep.

“Omdat het mogelijk besmettelijk is, hebben we ze voor de zekerheid in het hotel in ons basiskamp gelaten”, zei Andersson. “Het gaat wel weer beter met ze en ze sluiten op de wedstrijddag weer aan bij ons.”

Het gaat om de verdedigers Filip Helander en Pontus Jansson en middenvelder Marcus Rohdén. Alleen Jansson had een basisplaats tijdens de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Zuid-Korea (1-0). Hij verving toen centraal achterin de zieke Victor Lindelöf. De drie thuisgebleven spelers komen zaterdag alsnog van Krasnodar naar Sotsji, waar om 20u (Belgische tijd) de krachtmeting met de regerend wereldkampioen begint. De Duitsers zijn na de 0-1 nederlaag tegen Mexico ongetwijfeld gebrand op een revanche.

Achter de naam van de licht geblesseerde spits Isaac Kiese Thelin staat een vraagteken. De Zweed, door Anderlecht afgelopen seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren, verstapte zich donderdag op training en heeft last aan de enkel. Tegen de Koreanen mocht Thelin in de 77e minuut invallen voor Toivonen.