De Nederlandse aanbidders van Imke Courtois: ”Ken maar twee Nederlanders die enthousiast zijn over mij’’

”Ik ken maar twee Nederlanders die enthousiast over me zijn, dat zijn Jan en (zoon) Youri Mulder.’’ Dat zegt voetbalanaliste Imke Courtois op de vraag of ze weet dat dat er in Nederland naar haar commentaren verlangd wordt. Courtois krijgt volgens het Algemeen Dagblad maar weinig mee uit Nederland, waar volgens de krant de televisie hard op zoek is naar kundige (voetbal)vrouwen.

Volgens het dagblad loopt de tv-kijker in België weg met Courtois als voetbalanalist. Courtois: ‘’Er is verdeeldheid. Een deel is snel geïmponeerd, als ik uitleg geef over tactiek bijvoorbeeld. ‘Wauw een vrouw die dat kan.’ Anderen zoeken een verklaring in mijn vrouw-zijn als ze het niet eens zijn met iets wat ik zeg. Ik heb nooit gedacht aan de reacties. En het mooie is dat iedereen een mening kan hebben over voetbal: de leek, de ex-voetballer, de voetballer, de fan die met vrienden kijkt. De een kijkt tactisch, de andere juist niet, het zijn allemaal verschillende invalshoeken. Het gaat erom op eigen kracht te vertellen, zonder je zelf te vergelijken met anderen.’’

Waarom dat zo weinig lukt bij vrouwen? Courtois: ‘’Ik denk dat zij het idee moeten verlaten dat ze minder goed zijn. Hetzelfde geldt voor de manier waarop naar vrouwenvoetbal wordt gekeken. Het moet niet vergeleken worden met mannenvoetbal. Het is gewoon anders, niet beter of slechter.’’

Nog dit: het Algemeen Dagblad stelt dat in de praatshow van Karl Vannieuwkerke Jan Mulder de sidekick is van Imke Courtois. Niet omgekeerd.