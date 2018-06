Daarom zijn Hazard en De Bruyne (nog) niet de sterren van dit WK

Eden Hazard en Kevin De Bruyne mogen dan wel de sterren van de Rode Duivels zijn, maar om dezelfde allures te krijgen als Ronaldo of Messi moeten de twee spelmakers op het WK nog een pak harten veroveren. Als we de social media als waardemeter nemen, is België volgens een onderzoek van Le Soir het achtste populairste WK-land. Een teamprestatie, want individueel staat er maar één Belg in de top-20 van WK-spelers met de meeste volgers: Eden Hazard. Pas op plaats negentien, zelfs de Colombiaan Wilmar Barrios scoort beter.

Het hoeft niet te verbazen dat Cristiano Ronaldo veruit de meest populaire WK-speler is. Met 320 miljoen volgers op sociale media heeft de Portugese vedette een grotere online fanbase dan Neymar (192 miljoen) en Lionel Messi (181 miljoen). Eden Hazard is de eerste Rode Duivel in de lijst, maar staat pas op de negentiende plek in de lijst met 27 miljoen, achter Toni Kroos, Marcelo en zelfs de Colombiaan Wilmar Barrios.

1) Cristiano Ronaldo - 320 miljoen volgers

2) Neymar - 192 miljoen volgers

3) Lionel Messi - 181 miljoen volgers

4) James Rodriguez - 86 miljoen volgers

5) Andrès Iniesta - 73 miljoen volgers

6) Mesüt Özil - 71 miljoen volgers

7) Wilmar Barrios - 70 miljoen volgers

8) Sergio Ramos - 63 miljoen volgers

9) Luis Suarez - 61 miljoen volgers

10) Gerard Piqué - 54 miljoen volgers

.. 19) Eden Hazard - 27 miljoen volgers

Verrassend en ook weer niet. Hij mag dan wel spelmaker zijn bij Chelsea en de nationale ploeg, op zijn sociale kanalen is Hazard erg spaarzaam met zijn berichten. Bovendien is de Belgische ‘markt’ een pak kleiner dan de voetbalgekke Braziliaanse of Spaanse achterban.

Achtste populairste

Per land is Portugal het populairst. Bijna uitsluitend dankzij Ronaldo, die op zijn eentje voor bijna 90% van alle Portugese volgers zorgt. Ook Brazilië, obrigado Neymar, en Argentinië, gracias Messi, staan hoog dankzij hun sterspelers. Spanje staat derde, maar dat komt meer door een optelsom van de fanbase van verschillende spelers.

België staat op de achtste plek met in totaal 103 miljoen volgers en net als Spanje is dat het gevolg van een teamprestatie. Naast Hazard zijn Thibaut Courtois (11,8 miljoen), Marouane Fellaini (8,9 miljoen) en Kevin De Bruyne (10,5 miljoen) de populairste Belgische voetballers. Hoewel veel voetbalfans hen bij de beste spelers in de wereld zien, gaapt er dus nog een immense kloof met Ronaldo, Neymar en Messi. Een wereldtitel is natuurlijk het beste middel om wereldwijd meer voetbalharten te veroveren.

1) Portugal - 360 miljoen volgers

2) Brazilië - 350 miljoen volgers

3) Spanje - 333 miljoen volgers

4) Argentinië - 282 miljoen volgers

5) Duitsland - 238 miljoen volgers

6) Colombia - 226 miljoen volgers

7) Frankrijk - 127 miljoen volgers

8) België - 103 miljoen volgers

9) Uruguay - 84 miljoen volgers

10) Mexico - 74 miljoen volgers