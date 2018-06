Vijf jaar cel voor gewezen diplomaat van Vaticaan wegens kinderpornografie

Monseigneur Carlo Alberto Capella, een voormalige diplomaat van de ambassade van het Vaticaan in Washington, is schuldig bevonden aan kinderpornografie en veroordeeld tot vijf jaar cel. De Vaticaanse strafrechter heeft hem ook een boete opgelegd van 5.000 euro.

Het proces tegen Capella duurde amper twee dagen. Vrijdag gaf de priester toe dat hij zich had bezondigd aan “ongepast gedrag”.

De man werd in september naar Rome teruggehaald, nadat de Amerikaanse autoriteiten hem in verband hadden gebracht met het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. Het Vaticaan weigerde hem te laten terechtstaan in de Verenigde Staten.