Bromfietser belandt in water na ongeval

Diksmuide - Bij een ongeval in de Zijdelingstraat in Leke, een deelgemeente van het West-Vlaamse Diksmuide, is een bromfietser in het water beland. Hij kon er zelf uit klauteren, maar werd weggevoerd met de ziekenwagen.

Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Een wagen en een bromfietser kwamen met elkaar in botsing, waarna de bromfietser in het water belandde. Daar kon hij zelf uit klauteren, maar werd toch weggevoerd met de ziekenwagen.

Zijn bromfiets werd door de hulpdiensten uit het water gehaald.