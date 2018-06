Wagen knalt tegen pas herstelde gevel na botsing, vrouw zwaargewond

Zonnebeke - Twee wagen zijn zwaar gebotst in de ’s Graventafelstraat in het West-Vlaamse Passendale. De twee vrouwelijke bestuurders knalden tegen elkaar, waarna een van hen tegen de gevel van een woning knalde. Zij werd zwaargewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde kort voor 12 uur. Op het kruispunt van de Bornstraat met de ’s Graventafelstraat in Passendale reden twee wagens zwaar op elkaar in. Een van de bestuursters knalde daarop tegen de gevel van een woning. Zij werd zwaargewond weggebracht door de ziekenwagen, haar wagen liep zware schade op. De andere bestuurster was in shock.

Het kruispunt waar het ongeval gebeurde, is een plaats waar al meerdere ongevallen gebeurd zijn. De gevel was nog maar net hersteld na een eerder ongeval.