ANALYSE. Het meest verheugend? De snelheid van de Belgen

3-1 en de Duivels schitteren in een bijzonder aangename wedstrijd. Weet je wat nog het meest verheugend is? Dat de Rode Duivels in die aanvangsfase een moordend tempo konden ontwikkelen. Het was een wervelwind zoals ze er in Tunesië met zijn aangenaam warm klimaat niet te veel kennen. De Tunesiërs stonden erbij en keken ernaar. Zo verbaasd leken ze.