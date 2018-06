Lukaku heeft alweer straffe records beet met twee goals tegen Tunesië

Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm. Dat onderstreepte de spits van Manchester United nog maar eens tegen Tunesië met twee doelpunten in de eerste helft. Dat maakte van hem meteen de huidige topschutter van dit WK. Met vier doelpunten doet hij even goed als Cristiano Ronaldo. Maar het gaat verder dan dat. Met zijn vier doelpunten in Rusland zit hij aan vijf stuks op een WK-eindronde. Daarmee zet hij zich naast Marc Wilmots, nog eentje en hij is naast topschutter aller tijden ookallen topschutter aller tijden op een WK voor België. Op grote toernooien in zijn geheel heeft Lukaku dat record al beet, dankzij twee doelpunten op het EK 2016.

Om het nog helemaal af te maken, is Lukaku de eerste Belgische speler ooit die erin slaagt om vier keer te scoren op één groot toernooi. Big Rom is op recordjacht, zoveel is duidelijk. Want daarnaast is de man van 85 miljoen euro ook nog eens de eerste speler die er sinds Maradona in ‘86 in slaagt om op een WK twee matchen na elkaar twee doelpunten te maken. Lukaku zit al aan 40 doelpunten in 71 interlands.

Romelu Lukaku:

first player to score four goals for #BEL at a single World Cup

first player to score seven goals for #BEL at the World Cup and EUROs combined

equals Marc Wilmots on a record five World Cup goals for #BEL

RECORD: Romelu Lukaku has now scored more goals (7) at major tournaments than any other Belgium player.



2014 World Cup:

2016 Euros:

2018 World Cup:



Doesn't look finished yet.

4 - Romelu Lukaku has scored four goals this #WorldCup, more than any other Belgian player has managed in a single tournament. Impression.