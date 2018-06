AA Gent-middenvelder mag niet naar Sporza komen voor wedstrijd Rode Duivels: “Manager vindt het onprofessioneel”

Zoals elke dag analyseren zaterdagmiddag vier gasten de wedstrijd op het WK in Rusland. Voor België-Tunesië zitten daar Imke Courtois, Geert De Vlieger, Jan Mulder en Mo Messoudi, middenvelder bij Beerschot-Wilrijk. Presentator Karl Vannieuwkerke had ook graag Brecht Dejaegere van AA Gent te gast gehad, maar die mocht niet van zijn manager.

Stijn Vreven, de trainer van Beerschot-Wilrijk, had Mo Messoudi zaterdagmiddag toestemming gegeven om de training vroeger te verlaten zodat hij naar de VRT kon rijden voor de voorbeschouwing en de analyse van de wedstrijd België-Tunesië.

Presentator Karl Vannieuwkerke apprecieerde dat gebaar en deelde ook een sneer uit naar Michel Louwagie, de manager van AA Gent. Die heeft zijn middenvelder Brecht Dejaegere verboden om nog aan te schuiven aan tafel om wedstrijden van zijn deskundig commentaar te voorzien. “Hij vindt het onprofessioneel”, zei Vannieuwkerke. “Heeft hij dan liever dat zijn spelers op café gaan zitten?” Ook Jan Mulder toonde zijn onbegrip.

“Brecht heeft ons zelf gecontacteerd met de beslissing van zijn werkgever”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “We respecteren dit, maar vinden het ook wel jammer want als actieve voetballer is Brecht een toegevoegde waarde als analist en is hij ook een fijne gast voor aan tafel.”