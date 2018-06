De Rode Duivels spelen, dus het land ligt stil: opvallende beelden uit het Verkeerscentrum

Tijdens de WK-match tussen België en Tunesië, zat menig Belg voor het (grote) scherm gekluisterd. Dat is niet enkel te zien aan de kijkcijfers en pleinen vol enthousiaste supporters, maar ook aan de leegte op de weg. Onze autosnelwegen zien er maar zelden zo rustig uit als wanneer de Rode Duivels spelen, en dat leverde deze beelden op uit het Verkeerscentrum.

OPROEP. Was jij ook op een openbare plaats waar zo goed als niemand te zien was of op een plek die er vandaag veel rustiger bij ligt dan anders het geval is? Laat het ons weten of stuur een foto naar oproep@nieuwsblad.be.

