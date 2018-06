ANALYSE. Op verbluffende wijze nu al naar tweede ronde

De Duivels schitterden een uur lang in een in die periode bijzonder aangename wedstrijd. Er was geen enkele Duivel die onder zijn niveau bleef. En veel die boven hun gemiddelde peil uitstegen: Meunier, Witsel, Hazard en Lukaku. Als je weet dat Courtois, De Bruyne, Alderweireld, Vertonghen en Mertens ook op hun gebruikelijke hoge niveau acteerden, weet je dat de Duivels swingden als in hun beste dagen. Boyata deed het ook heel behoorlijk centraal in de verdediging en op Carrasco was deze keer helemaal niets aan te merken. De Bruyne was misschien niet beslissend maar wat een wedstrijd in dienst van het collectief van deze leider. Dat niemand zich laat verblinden doordat hij minder beslissend is als we gewoon zijn van hem. Deze De Bruyne is absolute top in dienst van de ploeg.