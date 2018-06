27 WK-wedstrijden op rij met minstens 1 doelpunt: een record

Het vorige record van 26 wedstrijden voltrok zich op het WK van 1954 in Zwitserland. Er werden dat jaar in totaal ook maar 26 wedstrijden gespeeld, waarvan er dus geen enkele op 0-0 eindigde.

De Rode Duivels konden zich ook voor dat WK kwalificeren. Het enige punt dat ze in de groepsfase konden halen, echter, was in een 4-4-gelijkspel tegen Engeland. De andere teams in de groep van de toenmalige Duivels waren Engeland, Italië en gastland Zwitserland. West-Duitsland werd voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen.

Dit jaar doen er ook dubbel zoveel landen mee: 32 in plaats van 16. Er zullen 64 wedstrijden in totaal gespeeld worden, meer dan dubbel zoveel dan toen. Het record kan dus nog aangedikt worden.

There has not been a single 0-0 draw in the opening 27 matches of the 2018 #WorldCup?



