Bondscoach Martinez: “Ik ga spelers sparen tegen Engeland”

Belgisch bondscoach Roberto Martinez zag hoe zijn team gehakt maakte van Tunesië in de tweede match van de Rode Duivels op het WK voetbal. Hij legde uit waarom de Belgen zo makkelijk tot kansen kwamen tegen de Noord-Afrikanen, terwijl ze het in hun eerste match niet onder de markt hadden tegen Panama. Door de zege tegen Tunesië en de nu al bijna zekere kwalificatie voor de 1/8e finales krijgen enkele spelers rust tegen Engeland, bevestigde Martinez.

5-2, maar de score had nog veel hoger kunnen zijn. België liep bij momenten zomaar doorheen de Tunesische verdediging. De Rode Duivels hebben nu samen met Rusland de beste aanval van het WK met maar liefst acht doelpunten. “Het is niet vanzelfsprekend zoveel te scoren als wij deden in onze eerste twee matchen”, glunderde Belgisch trainer Roberto Martinez voor de camera’s van Sporza. “Het is leuk een ploeg zo voor elkaar te zien vechten, en daarbovenop hebben wij ook nog eens veel talent en kwaliteit.”

Maar hoe kwam het dat het tegen Tunesië zo vlot ging, terwijl de Belgen de grootste moeite leken te hebben om het bescheiden Panama uit verband te spelen? “Vandaag was een andere match dan onze eerste”, legde Martinez uit. “Panama speelde heel georganiseerd tegen ons, maar de Tunesiërs hebben het een open wedstrijd gemaakt door hoog te komen drukken. Chapeau dat ze dat deden, want daardoor waren er veel kansen aan beide kanten. Wij zagen soms ook af, maar als we in de flow zaten, waren we scherp. Het is goed voor ons dat we ons kunnen aanpassen aan verschillende types matchen. Daar ligt voor ons de uitdaging: altijd oplossingen vinden voor de problemen die een tegenstander ons bezorgt.”

Door de zege zijn de Belgen zo goed als zeker van de achtste finales. Enkel mits een half mirakel en een zege van Panama tegen Engeland morgen, zouden de Rode Duivels pas op de laatste speeldag zekerheid over de volgende ronde kunnen verwerven. “Na twee matchen al gekwalificeerd voor de achtste finales: meer kan je niet vragen van je spelers”, zei Martinez.

En de bondscoach keek al even naar de match van donderdag tegen Engeland. “Ik ga spelers sparen”, bevestigde Martinez aan onze man ter plaatse. Komen in aanmerking: de licht geblesseerden Lukaku, Hazard en Mertens en ook de spelers op één kaart van schorsing: Vertonghen, De Bruyne en Meunier.