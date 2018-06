REACTIES. Lukaku gaat niet mee in enthousiasme: “We zijn nog geen topfavoriet om het WK te winnen”

De euforie is groot na de blitzprestatie van de Rode Duivels tegen Tunesië op het WK voetbal, maar Romelu Lukaku zei na de match dat we nog niet te hoog van de toren moeten blazen. “We zijn nog steeds geen topfavoriet”, zei hij.

“We hebben nog niet ons beste niveau gehaald, we kunnen het nog beter”, zei Romelu Lukaku na de match bij Sporza. “We hebben wel beter gespeeld dan tegen Panama, maar we zullen later tegen betere landen spelen. Daar zullen we meer gefocust moeten zijn, zodat we meer doelpunten kunnen maken.”

Het was een mooie middag voor Lukaku, die weer twee keer scoorde en nu al vier keer scoorde op dit WK. Daarmee is hij op dit moment topschutter, samen met Cristiano Ronaldo. Die scoorde ook al vier keer voor Portugal. En daar was de Belgische spits zich maar al te goed van bewust. Toen hij gefeliciteerd werd omdat hij nu WK-topschutter is, reageerde hij als volgt: “Ik ben niet alleen topschutter he. Er staat nog iemand naast mij. Maar die topschutterstitel is mijn einddoel niet. Ik wil zo ver mogelijk raken op dit WK.”

De aanvaller van Manchester United weigerde ook de Belgen al één van de favorieten te noemen om het WK te winnen. “We zijn nog steeds geen topfavoriet. We kunnen wel veel dreigen, dat hebben we vandaag laten zien, maar ik denk dat we beter kunnen dan vandaag. Dat zullen we proberen te laten zien in de volgende wedstrijd.” Lukaku verliet wel licht geblesseerd het veld. Over de ernst van de blessure kon hij nog niets kwijt. “We zullen vanavond zien.”

Tielemans: “Koning Filip was heel fier”

Youri Tielemans, nog steeds maar 21 jaar, mocht ook opdraven bij de Rode Duivels. Hij tekende meteen voor een assist voor het vijfde doelpunt van de Belgen. “Ik had op voorhand al gezegd dat ik klaarstond om te spelen, en ik ben heel blij dat ik mocht invallen. Ik ben ook blij dat ik goed ben ingevallen, met een goede assist. Ik zag Michy lopen en ik dacht ‘ik laat hem scoren’. Ik denk dat we heel goed zijn gestart, met een snelle goal en ook de 2-0 kwam er snel. We waren heel gefocust, en nu moeten we dat vasthouden tot het einde. Het is spijtig van de tegendoelpunten, maar offensief waren we heel sterk.”

Na de match bezocht koning Filip de kleedkamer van de Rode Duivels in Moskou. “Hij kwam iedereen bedanken”, vertelde Tielemans. “Hij was heel fier dat we zo België representeren.”

Carrasco: “Tegen Engeland spelen om te winnen”

Ook Yannick Carrasco kwam zijn zegje doen bij de media. “Dit is mooi voor de ploeg”, zei hij. “We wisten vooraf al dat we makkelijk scoren en dat Tunesië ook moest komen. Daardoor kregen we veel meer ruimte. We hebben daar handig gebruikt van gemaakt door goed tussen de lijnen te spelen. Tegen Engeland moeten we gewoon voor de zege gaan. Dat zou goed zijn voor het vertrouwen in de ploeg.”

Hazard spreekt over zijn kuitblessure

Roberto Martinez overweegt spelers te sparen tegen Engeland. Daarbij onder meer Eden Hazard die wegens last aan de kuit werd vervangen. Ik heb wat last van mijn kuit”, aldus Hazard. “Maar het is niet erg. Morgen ben ik weer de oude.” Er zal overtuigingskracht van de bondscoach nodig zijn om Hazard op rust te stellen.

De buitenlandse pers wilde natuurlijk weten of België nu een kandidaat voor de wereldtitel is. “We zijn een goed team”, aldus Hazard. “We willen dan ook de finale halen. Vier jaar geleden verloren we van Argentinië in de kwartfinale maar nu zijn we beter. Argentinië zit in een moeilijke periode nu maar ze hebben goede spelers. Ik zou ze niet afschrijven. Ze kunnen nog wedstrijden winnen. Er zijn veel goede landen op dit toernooi. Wij hebben Romelu. Hij verdient alles wat er nu gebeurt. Hij werkt heel hard op training. Als we hem een pass geven, mist hij nooit. Hij is goed in vorm.”

Eden Hazard analyseerde de wedstrijd ook op een correcte manier. “Na vijf minuten hebben we het ons makkelijk gemaakt door te scoren. Tunesië moest dan komen en daardoor konden we vijf keer scoren. We spelen graag op de tegenaanval. Dan zijn we op ons sterkste.”

Alderweireld: “Mooiste assist uit carrière”

Met een heerlijke pass bediende Alderweireld Hazard voor diens tweede doelpunt. “Dat was de mooiste assist uit mijn carrière. Een echte Alderweireld-pass? Ja inderdaad. Al heb ik ook geluk dat Eden hem zo mooi controleert”, aldus de verdediger. Die zag dat de Rode Duivels een goed antwoord hadden op het spel van Tunesië. “Ze wilden ons verrassen door snel te spelen, maar daar hebben we fantastisch op gereageerd. Deze prestatie was een goed antwoord op de match tegen Panama. Ons eerste kwartier was geweldig, we hebben ze meteen bij de keel gegrepen.

Alderweireld krijgt nu het bezoek van zijn zwangere vrouw. “Straks is het BBQ met de vrouwen en kinderen bij. Het is leuk om even te kunnen ontspannen en hen te zien.”

Thibaut Courtois: “Vergelijkbaar met Hongarije”

“Ik ben blij dat we winnen”, zegt coelman Thibaut Courtois. “Tunesië kwam hoog druk zetten. Geef ons ruimte en we zijn dodelijk. Ik vond dit vergelijkbaar met de match op het EK tegen Hongarije. Die wilden ook voetballen en dan zijn wij heel gevaarlijk. Tegen Panama lag er elf man in de box en dan is het veel lastiger. Iedereen weet dat je tegen ons laag moet spelen. Tegenstanders zoeken het in de omschakeling tegen ons want we laten veel ruimte. Daar moeten we mee leren leven. Ofwel speel je op de counter met een lage organisatie, ofwel eis je zelf de bal op en geef je ruimte in de rug. Dat is een keuze.”

Baart het Courtois zorgen dat ze toch twee tegentreffers slikken? “Die twee tegengoals zijn aan concentratieverlies te wijten. Bij die eerste maken we een domme fout maar die gast legt die bal drie meter van de plaats van de fout. De vrije trap die volgt is goed. Maar in de laatste seconden hebben we dan toch weer concentratieverlies. Op een WK is dat dodelijk. We mogen dus niet te euforisch worden. Beter altijd scherp blijven.”

Kevin De Bruyne over favorietenrol: “Rustig aan, jongens”

Kevin De Bruyne was tevreden met de prestatie van de Rode Duivels. “We hebben onze wedstrijd gewonnen, we zijn gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus mogen we tevreden zijn. Iedereen kon het verschil zien met de match tegen Panama. Tunesië probeerde zelf aan te vallen, dus konden wij makkelijker druk zetten en was er voor ons meer ruimte om te voetballen. Daardoor kregen we een meer open wedstrijd te zien. Als onze spelers voorin de kans krijgen om drie tegen drie te gaan, dan zijn we heel gevaarlijk.”

Na de prestatie tegen Tunesië wordt België in de hele wereld bij de favorieten gerekend voor de wereldtitel. “Rustig aan, jongens. We moeten nu focussen op de match van Engeland. Wat er later in het toernooi gebeurt, zien we dan wel. Of we ermee bezig zijn of we best eerste of twee worden? Neen, we gaan ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. We moeten proberen om die wedstrijd te winnen.” Martinez heeft al gezegd dat hij spelers gaat laten rusten. “Of ik wil spelen? Dat maakt mij niet. De trainer beslist. Het belangrijkste is dat iedereen fit is om het hele toernooi af te werken.”

Thomas Vermaelen: “Klaar om te spelen”

Komt Thomas Vermaelen in de ploeg tegen Engeland? Het is een optie. “Het gaat goed met mij”, zegt de verdediger van Barcelona. “Ik ben helemaal klaar. Ik heb de voorbije week goed kunnen trainen en heb geen last meer. Ik heb me nooit zorgen gemaakt. Alles verliep volgens schema.”

Jan Vertonghen: “Alleen eerste tegengoal moeten we bestuderen”

“De klus is geklaard. Tunesië schatten we toch iets hoger in dan Panama en we hebben bevestigd. Voor ons was het goed dat zij iets opener speelden dan Panama. Dat hebben we goed uitgebuit. . Als je vijf goals maakt, klinkt dat indrukwekkend maar we hadden er nog meer kunnen maken. De tegenstanders zullen nu alleen mar beter worden. En sommige zullen ook aanvallender spelenEn die tegengoals? Die laatste baart me geen zorgen. Dat is gemakzucht op het einde van de match. Die eerste daarentegen valt op een spelhervatting en daar moeten we toch aandacht aan besteden. Hoe die ruimte ontstaat, moeten we eens herbekijken.”