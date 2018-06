Het pistool op zijn voorhoofd is niet illegaal, maar dat in zijn broekzak was dat wel: wapenfreak gearresteerd na auto-ongeluk

De Amerikaan Michael Vines houdt zoveel van vuurwapens dat hij er eentje liet tatoeëren op zijn voorhoofd. Niets mis mee, maar voor het bezit en gebruik ervan heeft de man wel een verbod op zak. Als hij zich daar niet aanhoudt, loopt hij dan ook net iets sneller in de kijker dan de gemiddelde man zonder tattoo op het voorhoofd. Een geladen pistool in de berm gooien na een auto-ongeluk, was dan ook niet meteen zijn beste idee.