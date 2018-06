Tunesië in zak en as na rammeling van de Rode Duivels: “We zijn belachelijk gemaakt”

5-2. De cijfers waren zwaar, op het veld werd Tunesië door een sterk België van het kastje naar de muur gespeeld. Bondscoach Nabil Maaloul zat na afloop in zak en as. “We zijn belachelijk gemaakt”, zei hij op zijn persconferentie na de wedstrijd.

“We zijn belachelijk gemaakt.” Met die woorden gaf Maaloul aan wat hij van de match tegen de Belgen dacht. Nochtans hadden de Noord-Afrikanen voor de match een hoge borst opgezet. Ze dachten dat ze van België zouden kunnen winnen. Niet dus.

“Als je met 5-2 verliest, dan ben je belachelijk gemaakt”, herhaalde Maaloul. “We mogen dan af en toe wel eens hebben meegespeeld maar het resultaat staat er en dat is niet fraai. Na de rust kregen we wat kansjes maar dat had ook tot gevolg dat ons blok uit elkaar viel en de Belgen hadden echt nog veel meer kunnen scoren. Neen, dit was geen prettige namiddag.”

“Nochtans hebben we echt ons best gedaan. We wisten echter vanaf de loting al dat België een moeilijke tegenstander zou worden. Graag zouden we onze verontschuldigingen willen aanbieden aan de fans van Tunesië, die hier zo talrijk aanwezig waren. We zullen proberen in de toekomst beter te doen.”