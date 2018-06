Onze redactrice ging voor het eerst in haar leven naar Graspop en transformeerde tot metalfan.

Al ruim twintig jaar is Graspop Metal Meeting het ruigste festival van ons land, maar afschrikken doet het daarom niet. Integendeel: voor het eerst sinds het ontstaan is deze vierdaagse vol gitaargeweld en moshpits volledig uitverkocht. Naar goede gewoonte ging de festivalploeg van Het Nieuwsblad de sfeer opsnuiven, al kregen ze dit jaar versterking van een metalguppie: redactrice Eline ging voor de allereerste keer in haar leven de metalwereld in. Een bijzondere ervaring die ze (nog net) overleefde door de wijze lessen van de experts ter plaatse.