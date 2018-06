Mathematisch kan het nog… mislopen voor de Rode Duivels

“Mathematisch kan het nog.” Jaren aan een stuk is dat het zinnetje geweest waarmee we onszelf moed inpompten als er weer maar eens een kwalificatiecampagne de soep in dreigde te draaien. Maar het kan verkeren. Vandaag moeten we schrijven dat het mathematisch nog kan… mislopen voor de Rode Duivels.

Na de 5-2 zege tegen Tunesië zijn de Rode Duivels zo goed als zeker van de achtste finales op het WK. Zo goed als, want een klein mirakel kan de Belgen nog uit de volgende ronde houden. Dat zou er zo uitzien:

• WK-debutant Panama stunt tegen Engeland

• Panama verrast plots ook Tunesië

• België verliest van Engeland

In dat scenario zouden België, Engeland en Panama de groep afsluiten met zes punten. Dan zou het aankomen op doelpuntensaldo. België staat nu op plus zes, Engeland op plus één en Panama op min drie. Panama moet dus ook negen doelpunten goedmaken op de Belgen, Engeland vijf. Bijkomende moeilijkheid daarbij is dat beide landen tegen elkaar spelen. De Engelsen kunnen wel nog aan het doelsaldo van de Belgen knabbelen door hen met een zware score te verslaan.

Dus zou er een volgend scenario nodig zijn:

• WK-debutant Panama klopt Engeland met 1-0 (hoe groter deze zege, hoe meer doelpunten de Engelsen tegen de Belgen nodig zouden hebben)

• Panama verslaat ook Tunesië met een verpletterende 5-0

• Engeland geeft België een oplawaai: 4-0

In dat geval zou België de groep eindigen met een doelsaldo van plus twee. Engeland zou eindigen met een doelpuntensaldo van plus vier, Panama met plus drie. Mocht het maar 3-0 worden tussen België en Engeland, zijn de Rode Duivels nog steeds door. Zij hebben namelijk meer doelpunten gescoord dan The Three Lions.

Gaat dit gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Maar mathematisch kan het nog.