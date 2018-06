Protest aan Planckendael voor leeuwin Rani: “Alle dierentuinen moeten dicht”

Een dertigtal actievoerders hield gisteren een protestactie aan de ingang van de zoo van Planckendael. Bezoekers kregen een roos om bij het verblijf van de leeuwen neer te leggen. “Voor Rani, de leeuwin.” Maar dat was niet alles. “Wij eisen de sluiting van Planckendael en alle andere dierentuinen in de wereld.”

De actievoerders, waaronder een heel deel uit Wallonië, ontrolden een spandoek en gaven bezoekers een roos mee. Een symbolische bloem om bij het verblijf van de leeuwen te leggen. Want daar werd de jonge leeuwin Rani donderdag afgelopen doodgeschoten nadat ze erin slaagde uit haar kooi te ontsnappen.

“We hebben er genoeg van”, zei Jean-Michel Stasse, de organisator van de protestactie. “Deze dierentuin beweert aan natuurbehoud te doen, maar dat is niet zo. Dieren moeten in hun natuurlijke biotoop beschermd worden. In grote natuurgebieden in hun streek van herkomst. Ze hier in een afgesloten grasperkje vastzetten, daarmee bereik je niets.

De actievoerders willen dat alle dierentuinen wereldwijd dichtgaan. Foto: Olivier Matthys

“Dierentuin is wél nodig”

De politie hield de actievoerders nauwlettend in de gaten. Bezoekers van Planckendael leken de actie om rozen te leggen aan het leeuwenverblijf wel te smaken. De aangereikte bloemen werden gretig aanvaard. Meer moeite hadden de ‘gewone’ bezoekers met de vraag tot sluiting. “Ik begrijp dat die mensen verdrietig zijn om Rani, maar ik ben het niet volledig eens”, zei Olivier uit Antwerpen. “Ik denk dat die kweekprogramma’s van zeldzame dieren er net voor zorgen dat ze niet uitsterven. Voor die programma’s heb je dierentuinen net nodig.”

Wellicht komen er de komende dagen nog meer protestacties voor de ingang van Planckendael.

