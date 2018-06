Frank Vercauteren gaat weer aan de slag in het Midden-Oosten

Frank Vercauteren is niet langer werkloos. Na zijn vertrek bij Cercle Brugge, dat hij naar de Jupiler Pro League loodste, gaat hij opnieuw aan de slag in het Midden-Oosten. Vercauteren tekende in Moskou, waar de Saudi’s verbleven voor het WK, een contract voor één jaar met één jaar optie bij Al-Batin FC. Hij neemt vier stafleden mee, wellicht Belgen.

In het verleden was Vercauteren al aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij coach was van Al-Jazira. In eigen land had hij Anderlecht, Genk, KV Mechelen en de Rode Duivels onder zijn hoede. Daarnaast was hij ook coach bij het Russische Samara en het Portugese Sporting Lissabon.