Penaltyfestijn in Rusland: nu al meer strafschoppen toegekend in Rusland dan op heel WK 2014

Na amper 28 wedstrijden is de bal al 14 keer door de scheidsrechter op de stip gelegd, terwijl dat op het vorige WK maar 13 keer gebeurde over 64 wedstrijden. Een gemiddelde van 1 strafschop om de 2 wedstrijden, terwijl er in Brazilië gemiddeld maar 1 strafschop om de 5 wedstrijden gegeven werd.

De VAR (videoscheidsrechter) kwam tussen bij 6 van de strafschoppen op dit WK en heeft daarmee al een grote impact gehad. De VAR kwam echter niet enkel tussen om strafschoppen toe te kennen. De strafschop die Brazilië oorspronkelijk toegekend kreeg in hun wedstrijd tegen Costa Rica werd door de VAR teruggefloten, tot frustratie van de Brazilianen.

There have now been more penalties awarded (14) at the 2018 World Cup than there were at the 2014 tournament.



