Waar is da feestje? Aan de andere kant van de wereld met Belgen in Sydney

‘Down under’, letterlijk de andere kant van de wereld: veel verder van huis kun je niet gaan wonen. Toch zijn er een stuk of vijfduizend Belgen die van Australië hun nieuwe thuisland hebben gemaakt. Ik ben één van hen. Allemaal duimen we dat ons sympathieke nieuwe land het goed doet op het WK. Maar het is het Belgische vaderland waar we écht voor supporteren. Ons hart blijft zwart-geel-rood. Net als onze truitjes, pruiken, vlaggen en drietanden, vanavond in een café in Sydney.