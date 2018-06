Rode Duivels maken indruk op wereldpers op WK voetbal: “Een feest om naar te kijken”

En of de WK-match van de Belgen de wereld rondgaat. Zoveel kansen, zoveel sensatie en zoveel goals. De Rode Duivels maakten indruk op de wereldpers. Engeland, onze volgende tegenstander, huivert al.

“We waren al optimistisch over de manier waarop wij Tunesië overrompelden, maar dit was iets heel anders. Het was niets minder dan een slachtpartij”, is de Engelse krant The Daily Mail onder de indruk van de Belgen.

“De manier waarop de Noord-Afrikanen de bal weggaven, zelfs als ze niet onder druk werden gezet, was verschrikkelijk - één van de ergste teamprestaties op het WK. Maar de manier waarop de Belgen daarmee omgingen was meedogenloos.”

“De Rode Duivels hadden minder dan 120 seconden nodig om die blitzstart van Engeland tegen Tunesië in perspectief te stellen.”

“Toch een beetje hoop voor Engeland: de Belgische flanken kunnen overlopen worden in de 3-4-3 die ze spelen. En een centrale verdediging met Dedryck Boyata in het hart is, met alle respect, niet de beste die er is. De Belgen zullen hopen dat Vincent Kompany donderdag kan spelen.

The Telegraph: “België wordt enorme test”

Ook The Telegraph werd angst ingeboezemd door de prestatie van de Rode Duivels. De krant stelde al voor verdedigender te spelen tegen de Belgen.

“Enkel met Jordan Henderson voor de verdediging spelen zou roekeloos zijn tegen deze gouden generatie Belgen. Eric Dier kan daar misschien een oplossing bieden. Afgelopen seizoen was hij ook al indrukwekkend met Tottenham tegen Real Madrid, toen hij Crisitano Ronaldo dekte.”

“Hazard was briljant. Niet alleen omdat hij twee keer scoorde, maar ook door de verbluffende snelheid van zijn dribbels. Hij groeit in dit toernooi en dat suggereert dat hij klaar is om op het podium te stappen dat voorbehouden is voor de absolute aristocratie van het voetbal.”

“Tel daar nog eens Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bij en je weet dat Engeland voor een enorme test van hun defensieve organisatie staat op donderdag.”

Foto: Photo News

“België zoekt steeds op dezelfde plaatsen op het veld de ruimte. Ze snijden er vooral langs het centrum door en daarom is een tweede defensieve middenvelder nodig.”

“Boyata zag er kwetsbaar uit als vervanger voor Kompany. Hij werd in de lucht geklopt bij de eerste tegengoal en als hij onder druk gezet werd, speelde hij vaak verkeerd in. Verwacht wordt dat Kompany er zal staan donderdag, maar die heeft al meer dan drie weken niet meer gespeeld. Als Rashford of Sterling flink druk zetten op de Belgische verdediging, zullen ze hen moeilijkheden bezorgen.”

“België zal favoriet zijn tegen Engeland donderdag. De Bruyne, Hazard en Lukaku zijn allemaal goed genoeg om in het team van het toernooi te belanden, maar misschien kan Engeland wel voor de verrassing zorgen.”

The Guardian: “Een plezier om naar te kijken”

Nog in het rijtje bewonderaars: de Britse kwaliteitskrant The Guardian. “België ziet eruit alsof ze hun favorietenstatus gaan waarmaken. Zes op zes, ze scoren erop los. En ze hadden er nog veel meer kunnen maken. Met hun slimme positiewissels en beweging zijn ze een plezier om naar te kijken als ze aanvallen.”

Foto: BELGA

Voetbal International: “Een feest om naar te kijken”

Ook de Nederlanders hebben de prestatie van de Rode Duivels met grote ogen aanschouwd. Analist Süleyman Öztürk spreekt op de gespecialiseerde website Voetbal International zijn bewondering uit voor Romelu Lukaku.

“Romelu Lukaku die op de keeper afgaat, dat is op dit WK negentig tot vijfennegentig procent kans op een doelpunt. En het maakt niet zoveel uit of het links of rechts is”, had de watcher van VI ook gezien dat Lukaku zijn tweede goal met zijn mindere rechter gemaakt had.

“Opnieuw een paar goals erbij voor zijn interlandcarrière. Dat begint toch wel indrukwekkend te worden. Je vergeet toch wel dat die jongen nog steeds maar 25 is en op weg is om alle records te breken.”

Foto: BELGA

Öztürk had ook gezien dat de Belgen ondanks de overrompeling toch twee goals slikten. Maar dat vond hij ergens logisch. “Dat is het gevolg van de ploeg ernaar samenstellen om Mertens, De Bruyne, Hazard en Lukaku te laten floreren. Dan ben je achterin kwetsbaar. Het is een feest om naar België te kijken, maar als je me vraagt of ze wereldkampioen kunnen worden, weet ik het toch zo net niet.”

“Ze zijn nog niet echt getest en ook in de achtste finales lijken ze nog niet echt tegen grote landen uit te komen. Maar dan kan je in de kwartfinales wel ineens tegen een land moeten spelen dat de ruimtes die je laat, wel afstraft.”

Bild schuift België al naar voren als titelfavoriet

In Duitsland ziet boulevardblad Bild het groots. “Diese Tor-Show war titelreif”, is de titel boven het stuk over de Belgen. Vrij vertaald: “Dit doelpuntenfestival was er eentje van een toekomstige wereldkampioen.” The New York Times gooit het over dezelfde boeg. Het ziet de 5-2 als een ‘statement’ van de Belgen.