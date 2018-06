STVV wint eerste oefenmatch van het seizoen

In de eerste oefengalop van het seizoen zette STVV amateurclub Wellen simpel opzij. Met een assist en twee doelpunten was Yohan Boli dé man van de eerste helft. Op doelman Steppe na wisselde coach Brys zijn volledig elftal tijdens de rust. Een moegestreden Wellen incasseerde in de slotfase nog drie doelpunten.