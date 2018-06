Preud’homme zegeviert in eerste oefenwedstrijd met Standard

Michel Preud’homme is zijn derde avontuur bij Standard begonnen met een 2-5-oefenzege tegen de amateurs van Sprimont.

De Rouches, voor rust in een 4-3-3-formatie, kwamen vroeg in de partij op voorsprong via een verre uithaal van het 16-jarige talent Evangelos Patoulidis. Renaud Emond (2x) en nieuwkomer Samuel Bastien zorgden voor de 0-4-ruststand. MPH bracht bij aanvang van de tweede helft een volledig nieuw elftal binnen de lijnen en wisselde naar een 4-4-2. Sprimont kwam nog terug tot 2-4. Flankspeler Jordi Liongola (18) scoorde nog namens Standard: 2-5.

STANDARD EERSTE HELFT: Gillet - Luchkevych, Bokadi, Laifis, Lavalée - Deom, Marin, Bokadi, Bastien - Patoulidis, Emond, Balikwisha

STANDARD TWEEDE HELFT: Bodart - Goreux, Groeneveld, Kosanovic, Pocognoli – Demarteau, Selahi, Samake, Liongola - Cop, R. Mmaee

DOELPUNTEN: 11’ Patoulidis 0-1, 16’ Emond (strafschop) 0-2, 19’ Emond 0-3, 42’ Bastien 0-4, 55’ Rasquin 1-4, 81’ Aksu 2-4, 85’ Liongola 2-5