OEFENMATCHEN. Anderlecht kan niet winnen van amateurclub, AA Gent pakt moeizame zege

Daags na de ruime 0-8 zege op bezoek bij Racing Gent troffen de Buffalo’s zaterdagmiddag eersteprovincialer Drongen dat voor rust vlot stand kon houden tegen een loom acterend AA Gent dat wel al een training in de benen had. Het was zelfs de thuisploeg die via Samimi op voorsprong klom. Op slag van rusten was er echter de gelijkmaker van Kubo die zijn vierde treffer van de voorbereiding aantekende.

Na de pauze kon een moedig Drongen - dat amper wisselspelers op de bank had zitten - nog even gelijke tred houden maar toen Neto de bal strak voor doel bracht en goaltjesdief David op de juiste plek opdook moest de lokale doelman zich toch een tweede keer gewonnen geven. Gent duwde nu door en bij de thuisploeg kampten steeds meer spelers met krampen.

Gent kreeg nu duidelijk meer ruimte en versierde ook nog flink wat mogelijkheden. David besloot nog eens voorlangs maar profiteerde wel optimaal van een foutje in de lokale defensie om zijn tweede treffer van de avond aan te tekenen. Meteen ook al zijn derde treffer in deze nog prille oefencampagne van de Buffalo’s.

AA Gent (voor rust): Thoelen, Foket, Burssens, Rosted, Asare, Van De WIel Novinchanova, Verstraete, Kubo, Mostafa, Sylla en Dompé

AA Gent (na rust): Swolfs, Lloci, Plastun, De Smet, Davidzada, Raskin, Neto, Andrijasevic, Limbombe, David en Koita

Doelpunten:

34’ Samimi 1-0

44’ Kubo 1-1

66’ David 1-2

82’ David 1-3

Anderlecht kan niet winnen van amateurploeg

RSC Anderlecht is er zaterdagavond niet in geslaagd zijn tweede voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen te winnen. De oefenpot op het veld van KSK Heist, een club uit de eerste nationale amateurklasse, eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Paars-wit trainde donderdag voor het eerst en nam het vrijdag al op tegen RWDM. Zonder veel glans won Anderlecht de Brusselse derby met 1-0 dankzij Landry Dimata. De spits van Wolfsburg verliet Molenbeek wel geblesseerd en bleef in Heist aan de kant. Ondanks weinig inspirerend voetbal klom de Belgische recordkampioen op voorsprong via Amuzu. In een zwakke tweede helft kwamen de Kempense amateurs op gelijke hoogte via Tambeur. Anderlecht zocht het winnende doelpunt, maar scoren lukte niet meer. Na de twee moeilijke oefenmatchen trekt paars-wit op stage.

Nieuwkomer scoort meteen voor Standard

In zijn seizoensopener koos Standard voor een korte verplaatsing naar Sprimont. Het jonge elftal van Michel Preud’homme liep al snel 0-4 uit, dankzij Patoulidis, Emond (2x) en nieuwkomer Bastien, die als nummer 10 werd uitgespeeld. In een matige tweede helft slaagde Sprimont erin twee keer te scoren, Liongola legde de 2-5 eindstand vast.

STVV scoort zes keer in Wellen

Met de ochtendtraining in de benen zakten de spelers van STVV af naar Wellen voor hun eerste oefenwedstrijd tegen de club uit de derde amateurklasse. De Kanaries van coach Marc Brys wonnen na een pot eenrichtingsvoetbal vlot met 0-6 (rust: 0-3). Boli (2x), nieuwkomer De Bruyn, Janssens, Asamoah en Abrahams namen de doelpunten voor hun rekening.

Waasland-Beveren pas na rust voorbij Vrasene

Waasland-Beveren startte zijn voorbereiding met een match tegen tweedeprovincialer KFC Vrasene. Het was meteen ook de eerste onder leiding van trainer Yannick Ferrera. De aanwezige supporters zagen maar liefst negen (!) nieuwkomers aan het werk: Salquist, Gamboa, Lulic, Vukutic, Massop, Keita, Jubitana, Heymans en Ndao. Maar ook twee testers: Abdullah (doelman) en Hatem (linksachter). Vrasene hield Waasland-Beveren in de eerste helft in bedwang. Na de pauze bracht Ferrera elf nieuwe namen tussen de lijnen. Heymans opende de score met een harde knal. Even later verdubbelde Sadiku de voorsprong na een knappe individuele actie. Tien minuten voor tijd maakte Heymans zijn tweede van de avond. Ndao zette vanop de stip de 0-4 eindstand op het bord. (whb)

Waasland-Beveren (voor rust): Roef, Hatem, Salquist, Gamboa, Foulon, Van Damme, Verstraete, Orye, Vanzo, Lulic, Ndiaye

Waasland-Beveren (na rust): Abdullah, Schryvers, Caufriez, Vukotic, Massop, Keita, Jubitana, Ponnet, Heymans, Sadiku, Ndao

Doelpunten: 54’ Heymans, 58’ Sadiku, 82’ Heymans, 87’ Ndao (strafschop)

KV Kortrijk scoort negen keer bij Bissegem

De provincialer kwam op voorsprong maar Chevalier vond al gauw zijn torinstinct van vorig seizoen terug.

Ook tester Camara scoorde. De Senegalees liet zowel als centrale verdediger en als middenvelder een goede indruk. Ook De Boeck was tevreden over hem.

De Burkinese aanvaller Toualy is ondertussen ook aangekomen en begint maandag te trainen. Ajagun keert dan ook terug. Van Loo en Rougeaux zijn nog lange tijd out,

Kaminski en Ouali waren onvoldoende fit.

Nog opvallend: Kumordzi, tot eind september geschorst wegens dopinggebruik, speelde mee.(KV)

KV Kortrijk: Bruzesse (46’ De Smet) Attal, Kumordzi (46’ Gantois), Kagelmacher (46’ Van Der Bruggen), Jodts, Azouni, Lepoint, Camara, D’haene (70’ Prez), Ivanof (46’ Hoxha), Chevalier (46’ Stojanovic)

Doelpunten:2’ Vergeynst 1-0, 36’ Chevalier 1-1, 39’ Chevalier 1-2, 45’ Camara 1-3, 47’ Stojanovic 1-4, 60’ Attal 1-5, 66’ Gantois 1-6, 70’ Hoxha 1-7, 75’ Prez 1-8, 77’ Stojanovic