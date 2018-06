Niet Messi of Ronaldo, maar wel deze Rode Duivel is volgens Toby Alderweireld de ‘Greatest Of All Time’

“Stop met zoeken. We hebben hem gevonden.” Dat zei Toby Alderweireld zaterdag op Twitter, bij een afbeelding van Lukaku met een geit. Volgens hem is de enige echte ‘GOAT’ (Greatest Of All Time, de beste aller tijden) niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar wel Romelu Lukaku.

Toby Alderweireld maakte op zijn Twitteraccount komaf met de eeuwige discussie over wie nu de enige echte GOAT is. De meeste mensen die aan die discussie deelnemen vinden dat ofwel Messi ofwel Ronaldo die titel verdient, maar volgens de verdediger is het geen van de twee. Wel Lukaku, die zaterdag twee keer scoorde voor de Rode Duivels tijdens de wedstrijd tegen Tunesië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft.

Alderweireld maakte zijn mening duidelijk door op Twitter een afbeelding te plaatsen met daarop bovenaan Lukaku, daaronder een bril die wordt gepoetst (alsof hij wil zeggen ‘laten we deze speler eens beter bekijken’) en helemaal onderaan een foto van een geit. Het Engelse woord voor geit is ‘goat’, wat dan weer de afkorting is voor Greatest Of All Time.

Dat Alderweireld Lukaku boven Tottenham-ploegmaat Harry Kane verkiest, is hoogst opmerkelijk. De verdediger wordt immers al langer gelinkt aan Manchester United, de ploeg van Lukaku. Hij lijkt zo weer een stapje dichter bij een transfer naar de Manucians te staan. Lukaku en Kane zullen elkaar donderdag in de ogen kijken tijdens hun laatste groepswedstrijd op het WK.

Eerder werd Messi door de PAPER-magazine al uitgeroepen tot GOAT, waarna de discussie over wie nu écht de beste aller tijden is weer opflakkerde. Op dit WK maakte Ronaldo alleszins aanzienlijk meer indruk dan de Argentijnse superster. En, zoals de tweet van Alderweireld impliceert, ook Lukaku.