Menselijke beenderen gevonden in centrum Heule: “Dit kan toch niet ongezien opgegraven zijn?”

Kortrijk - In het centrum van Heule bij Kortrijk werd zaterdag een groot aantal beenderen ontdekt. Een lokale kinesitherapeut zag alarmerende berichten passeren via Facebook en herkende meteen een aantal fragmenten van een menselijke schedel. Hij bracht de politie op de hoogte en verzamelde intussen zelf de botten. “Om te vermijden dat de aanwezige kinderen de restanten zouden zien”, zegt de Heulenaar aan Nieuwsblad Online. Het gaat om een oude begraafplaats waar tijdens werken al enkele keren beenderen zijn bovengekomen. Waarom de beenderen ditmaal niet weggehaald zijn, is nog onduidelijk.

Dennis Vandermeersch zag via Facebook enkele berichten passeren van inwoners die naast de kerk van Heule op beenderen waren gestoten. De kinesitherapeut besloot om meteen in te grijpen want op de Heuleplaats, niet ver van waar de menselijke restanten gevonden werden, sloeg de voetbalgekte ondertussen toe. “Dat baarde me zorgen”, zegt Vandermeersch. “Wat als de aanwezige kinderen of de feestvierders de botten zagen?” De Heulenaar ging daarom, na overleg met de politie, zelf over tot actie. Hij probeerde zo veel en zo discreet mogelijk beenderen te verzamelen.

Het gaat vermoedelijk om een oude begraafplaats. Foto: Dennis Vandermeersch

Oude begraafplaats?

Aangezien de beenderen naast de kerk werden gevonden, gaat het vermoedelijk om een oude begraafplaats. Bovendien waren er eerder werken aan de gang om een parking te creëren, dat zou verklaren waarom de beenderen nu plots naar boven gekomen zijn.

Foto: Dennis Vandermeersch

Maar volgens Vandermeersch ligt de locatie naast een groenzone met speelruimte voor kinderen en is het ongehoord dat alles zo met het blote oog te zien bleef. “Ik was geschrokken van de hoeveelheid grote brokstukken”, legt hij uit. “Dat kan toch niet ongezien opgegraven zijn. Waarom werd geen verse aarde aangevoerd? De grond ligt nu nog bezaaid met kleinere fragmenten zoals vingerkootjes.”

Bij de grotere vondsten zaten onder meer enkele volledige bovenarmen, een halve schedel, bekkenbeenderen, bovenbenen en onderbenen.

Niet de eerste keer

De beenderen zijn afkomstig van een oude begraafplaats die vroeger rond de kerk lag. “Die is daar al enkele decennia niet meer. Ze is weggehaald om er een parking van te maken”, zegt Bert Herrewyn, die als schepen verantwoordelijk is voor begraafplaatsen en Heule. “Nu zijn werken uitgevoerd om die parking opnieuw aan te leggen. We wisten dat daarbij beenderen naar boven zouden kunnen komen die toch nog achtergebleven waren.”

Dennis herkende de menselijke fragmenten meteen. Foto: Dennis Vandermeersch

Het is dan ook niet de eerste keer dat het gebeurt bij die werken, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts. “Normaal worden die dan door de aannemer verzameld en opgehaald door de bevoegde stadsdienst, die ze dan collectief en respectvol opnieuw begraaft. Maar ik begrijp niet hoe het kan dat het nu niet opgevallen is.”

In dit geval is de aanleiding een zitbank die bevuild was met uitwerpselen van duiven en daarom na de afwerking van de werken nog verzet is. “We hebben nog wat aanpassingswerken gedaan aan de plaats waar die bank stond, en vermoedelijk zijn die beenderen daardoor naar boven gekomen. We gaan die nu begraven samen met de andere beenderen in de groenzone op 20 meter van de kerk, waar we zeker zijn dat we daar nooit meer over zullen moeten voor graafwerken.”