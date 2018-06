Een blik in de ziel van Romelu Lukaku, op zijn 25ste al topschutter aller tijden voor België

Wat heeft Romelu Lukaku (24) met basketter Kobe Bryant? Of met rapper Jay-Z? Hoeveel plaats nemen de vrouwen in zijn leven in? Waarom drijft broer Jordan nog meer dan Romelu op een diepgeworteld wantrouwen? Wat heeft hij gemeen met Thierry Henry? En wat heeft zijn poetsende moeder daarmee te maken? Een persoonlijke blik in de psyche van een Duivel voor wie demonen koren op de molen blijken.

“If you take my demons, you’ll take my angels too”, hoorden we deze week als bij toeval op Spotify, in een nieuwe single van de vergeten rockband Therapy? Alsof zanger Andy Cairns, een abonnee op Chelsea ...