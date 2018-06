Opvallende beelden: laatste momenten voor YouTube-stunt waarbij MonaLisa haar vriendje perongeluk neerschiet

Het was bedoeld als een gewaagde stunt en een poging om beroemd te worden, maar het liep helemaal anders af voor YouTube-koppel Pedro Ruiz en MonaLisa Perez. Zij schoot haar 22-jarige vriend perongeluk dood nadat het duo wou testen of een kogel door een encyclopedie heen kon. De 19-jarige vrouw staat een gevangenisstraf te wachten.

“Ik wil iets maken dat het bloed door je aderen doet pompen als je ernaar kijkt”, steekt de toen 20-jarige Pedro Ruiz van wal in een filmpje. Op de beelden is te zien en horen hoe hij zijn volgers toespreekt en tegelijkertijd hoe hij de allerlaatste momenten van zijn leven beleeft. “Ik wil dat jullie meevoelen wat ik voel, zodat jullie het zelf niet hoeven te doen. Laat mij maar diegene zijn die de gekke dingen doet.”

Iets gek deed de jonge YouTuber inderdaad, helaas. Hoewel zijn vriendin MonaLisa niet volledig overtuigd was van het idee, stond het besluit van Pedro vast: hij zou en moest testen of een kogel door een encyclopedie heen raakt. Zijn vriendin kreeg de opdracht de kogel af te vuren. “MonaLisa zal het boek raken, niet mij.” Maar de stunt mislukte en de jongeman overleefde het schot van de .50 kaliber-kogel niet. Zijn vriendin verwittigde meteen de hulpdiensten, maar hulp kon niet meer baten.

180 dagen celstraf

MonaLisa Perez, die ook haar eigen YouTube-kanaal had met zo’n 30.000 volgers, werd eerder dit jaar veroordeeld tot onvrijwillige doodslag. Ze kreeg 180 dagen gevangenisstraf die ze in verschillende etappes zal uitzitten, telkens dertig dagen verspreid over een periode van drie jaar. Ook werd haar verboden ooit nog een wapen te bezitten.

Tijdens het incident, dat in december 2017 gebeurde, was het dochtertje van het koppel aanwezig bij de feiten. MonaLisa is ondertussen bevallen van hun tweede kind.