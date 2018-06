Belgische koopkracht groeit het minst van alle buurlanden

Onze koopkracht gaat er amper op vooruit. Ondertussen betalen we voor bijvoorbeeld smartphones wel 40 procent meer dan het gemiddelde in Europa. Foto: AP

De koopkracht van de Belgische gezinnen ging er de voorbije jaren amper op vooruit. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Europese Commissie. Sterker nog: in al de ons omringende landen kreeg de koopkracht een steviger boost. Bovendien doen we daarmee ook slechter dan het EU-gemiddelde.

In een nieuw rapport maakt Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie, de balans op van de economische ontwikkeling van de Europese Unie sinds het jaar 2000. En daar vallen enkele opmerkelijke conclusies te trekken.

Zo is de koopkracht van Belgische gezinnen de laatste jaren amper gegroeid. In 2016, het jaar waarvoor de laatste cijfers bekend zijn, steeg de koopkracht slechts met 0,3 procent. Het jaar daarvoor was er geen groei, en in 2014 bedroeg de stijging eveneens slechts 0,3 procent.

Daarmee doet ons land slechter dan de gemiddelde Europese groei, want in 2016 bedroeg die nog twee procent.

Maar België moet ook buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland laten voorgaan. Opvallend is dat de koopkracht van de Nederlandse gezinnen in 2013 nog een flinke knauw kreeg van 2,1 procent – in 2016 gingen de noorderburen er opnieuw een vol procent op vooruit.

Hogere prijzen

Tekenend daarbij is dat de prijzen van goederen en diensten in België flink duurder zijn geworden dan in de rest van Europa. In 2000 lag het prijsniveau nog drie procentpunten boven het EU-gemiddelde. Zeventien jaar later is die kloof verviervoudigd tot maar liefst 12,3 procentpunten. Op het gebied van prijzen in de telecomsector, zoals smartphones en postbedeling, zitten we zelfs bijna veertig procent boven het gemiddelde.