Drie kwart van automobilisten vindt trajectcontrole rechtvaardig

Drie kwart van de Vlaamse automobilisten vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van snelheidscontrole. Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 Belgen. Opvallend is dat de Walen er een stuk minder positief tegenover staan: nauwelijks de helft (49 pct) van hen vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van controleren.

De meerderheid van de Vlaamse respondenten is van mening dat trajectcontroles op snelwegen niet enkel zorgen voor veiliger verkeer, maar ook voor een betere doorstroming en dus minder files. Op lokale wegen speelt volgens hen vooral het veiligheidseffect een grote rol, ook voor fietsers.

Volgens VAB denken de Waalse respondenten duidelijk anders over het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De Walen zijn steeds een stuk minder positief en geloven ook veel minder in de positieve effecten van trajectcontroles op lokale wegen. Bij de Vlamingen vindt 52 procent trajectcontrole op lokale wegen zinvol, bij hun Waalse tegenhangers is dat 35 procent.

Bijna zeven op de tien automobilisten zijn wel van mening dat trajectcontroles aangekondigd moeten worden met borden langs de weg.