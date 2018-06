Restaurant stuurt woordvoerster van Donald Trump wandelen

Sanders wilde vrijdagavond een hapje gaan eten in Red Hen, een restaurant in Lexington, Virginia. “De eigenaar heeft me gevraagd om te vertrekken omdat ik voor de president werk”, aldus Sanders op Twitter. “Dus ben ik beleefd vertrokken. Ik probeer mensen altijd met respect te behandelen, ook degenen met wie ik het niet eens ben. Ik zal dat blijven doen.”

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so