Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Uitstekend idee van Martinez om te roteren tegen Engeland”

Na de 5-2-zege van België tegen Tunesië op het WK staat het land op zijn kop. Chef Ludo Vandewalle zag gisteren in Moskou een zeer sterke nationale ploeg aan het werk, maar probeert tegelijkertijd de hosanna-sfeer een beetje te temperen. “Ik begrijp de euforie compleet, maar we moeten ook niet overdrijven. De Rode Duivels hebben het uitstekend gedaan, maar troffen met Tunesië wel een tegenstander die helemaal in hun kaart speelde.” Verder kiest onze Chef Voetbal zijn favoriete tegenstander in de tweede ronde en laat hij zich uit over het vraagstuk of Martinez tegen Engeland moet roteren of niet.