Lukaku is WK-topschutter, maar krijgt ook om andere reden lof van internationale pers

Terwijl de Rode Duivels in het gezelschap van hun familie nagenieten van de weergaloze wedstrijd tegen Tunesië, worden ze op het internet nog steeds overladen met lof. Heel wat van die lofbetuigingen zijn voor Romelu Lukaku, en niet alleen omdat hij twee knappe doelpunten maakte.

Romelu Lukaku is op het WK in Rusland in de vorm van zijn leven. ‘Big Rom’ breekt alle records en mag zich nu al de Belgische topschutter aller tijden noemen. Het is dan ook reikhalzend uitkijken naar waar de grote en sterke spits van Manchester United ons land zal helpen eindigen op dit WK.

Na de demonstratie tegen Tunesië kreeg Lukaku in de internationale pers nog om een heel andere reden lof. 2-1 was het toen hij vrijgespeeld werd voor het Tunesische doel. Zijn poging om de doelman te omspelen mislukte wat knullig, al leek die hem wel even te raken. “Laat je dan vallen, dan krijg je een penalty”, zouden heel wat trainers hem toegeroepen hebben.

Lukaku viel, maar vroeg geen penalty. Wel integendeel: hij stapte naar de scheidsrechter en maakte de ref duidelijk dat de keeper hem niet geraakt had. “Een zeldzaam voorbeeld van sportiviteit op het WK”, schrijven tal van internationale media. “Wat een mooi gebaar.”

