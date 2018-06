Fietser in levensgevaar na val van vier meter over balustrade

Brugge / Oostkamp - Een fietser verkeert in levensgevaar na een tragisch ongeval in Brugge. Hij vloog zaterdagavond over een balustrade en kwam vier meter lager terecht.

De 28-jarige man uit Oostkamp kwam van de Unescorotonde in Oostkamp gefietst toen hij aan de Boeveriepoort in Brugge bleef haperen aan de stoeprand. Hij reed erg snel en vloog over de balustrade, aldus het parket. Hij kwam vier meter lager terecht.

“Het slachtoffer liep een zware hersenbloeding en meerdere breuken in de nek op. Hij verkeert in levensgevaar. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken”, meldt het parket.