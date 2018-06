KAART. Trajectcontroles doen zware ongevallen met de helft afnemen: hier komen er 69 nieuwe

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zondagochtend 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd en plant een forse investering om er nog in 69 extra te voorzien. “Het is een rechtvaardig systeem”, zegt de minister. “Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt.” De trajectcontroles zorgen voor een afname met meer dan 50 procent van het aantal zware verkeersongevallen op het traject waar ze de snelheid controleren, zo blijkt uit cijfers van Vias institute.

Door de net geactiveerde trajectcontroles verdubbelt het aantal: naast de camera’s van lokale besturen, zijn er nu in totaal 55 actief, een dekking van 146 km. Het gaat om twee tracés op de autosnelweg en 53 tracés langs gewestwegen.

Daarbovenop worden het komende jaar nog eens 69 tracés uitgerust met trajectcontrole. In minder dan de helft van de gevallen gaat het om de omvorming van traditionele flitscamera’s tot een trajectcontrole. De andere tracés zijn geselecteerd op basis van de ongevallenstatistieken. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera’s die zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding.

De minister maakt zich sterk dat de forse toename van trajectcontroles zal leiden tot minder verkeersongevallen en minder verkeersdoden. “Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet plezant zijn”, zegt Weyts. “Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar.”

Bekijk op deze kaart waar de nieuwe trajectcontroles komen:

Vaste snelheidscamera’s verminderen volgens Vias het totale aantal letselongevallen met een vijfde. Bij trajectcontroles is er een daling met 30 procent voor het totale aantal letselongevallen en met 56 procent voor de ongevallen waarbij iemand om het leven komt of zwaargewond raakt.

Uit een evaluatie van de 7 kilometer lange trajectcontrole op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere bleek volgens Vias dat het aantal overtreders met 71 pct daalde en het aantal zware overtreders met 85 procent. Ook in een ruime zone voor en na de trajectcontrole daalden de snelheid en het aantal overtredingen.

De metingen gaven volgens Vias ook aan dat het systeem leidt tot een veel gelijkmatiger snelheidsprofiel. “Over een langere afstand zorgen trajectcontroles voor een rustiger wegbeeld”, klinkt het bij Vias. Bestuurders zouden ook minder van rijstrook wisselen.

Vias institute doet sinds april technische eindkeuringen van trajectcontroles.

Drie kwart vindt trajectcontroles rechtvaardig

Uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 Belgen is gebleken dat drie kwart van de Vlaamse automobilisten trajectcontrole een rechtvaardige manier van snelheidscontrole vindt.

De meerderheid van de Vlaamse respondenten is van mening dat trajectcontroles op snelwegen niet enkel zorgen voor veiliger verkeer, maar ook voor een betere doorstroming en dus minder files. Op lokale wegen speelt volgens hen vooral het veiligheidseffect een grote rol, ook voor fietsers.

Volgens VAB denken de Waalse respondenten duidelijk anders over het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De Walen zijn steeds een stuk minder positief en geloven ook veel minder in de positieve effecten van trajectcontroles op lokale wegen. Bij de Vlamingen vindt 52 procent trajectcontrole op lokale wegen zinvol, bij hun Waalse tegenhangers is dat 35 procent.

Bijna zeven op de tien automobilisten zijn wel van mening dat trajectcontroles aangekondigd moeten worden met borden langs de weg.