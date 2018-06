Bom ontploft vlakbij Afrikaanse president tijdens verkiezingscampagne: “Laffe poging tot moord”

De president van Zimbabwe (75) raakte zaterdag als bij wonder niet gewond toen een bom ontplofte net na zijn speech in een stadion. Emmerson Mnangagwa houdt in het hele land een campagne voor de eerste verkiezingen sinds Robert Mugabe ontslag nam als president, maar werd volgens de lokale media het slachtoffer van “een poging tot moord”. De president veroordeelde de “laffe daad” op Twitter, maar beloofde dat de aanslag de “verkiezingen niet in de weg zal staan”.

De 75-jarige president van Zimbabwe was lange tijd de rechterhand van Mugabe, die in 2017 min of meer gedwongen werd om een stap opzij te zetten nadat hij 37 jaar aan de macht was. Zaterdag was Mnangagwa in Bulawayo, een stad in het zuidwesten van het land, waar hij een menigte toesprak in een stadion. Toen de president het podium verliet en naar zijn aanhangers zwaaide, schrok een ontploffing het stadion op.

Mnangagwa zelf raakte zonder kleerscheuren weg, maar zijn vicepresident Kembo Mohadi werd met een wonde aan het been naar het ziekenhuis gebracht. De lokale politie kan momenteel nog niet bevestigen hoeveel andere gewonden er vielen, maar volgens de lokale media moesten tien andere naar het ziekenhuis worden gebracht.

Enkele uren voor de explosie in Zimbabwe, ontplofte in Ethiopië in granaat tijdens een manifestatie in de hoofdstad. Een man gooide het tuig naar de nieuwe premier Abiy Ahmed, maar miste zijn doelwit en verwondde tientallen omstanders.